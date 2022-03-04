Готовый вариант, это всегда неповторимая творческая работа, в которой вы принимаете прямое участие. Стоит ли говорить, что подобная картина, это идеальный подарок! В интернет-магазине на этом сайте: https://moi-portret.ru, вы сможете определить конечный стиль, к примеру, акварель, масло, векторный, поп арт. Изначальное фото можно откорректировать до неузнаваемости и задействовать, например, лишь лица для сюжетной композиции.
После того, как эскиз полностью устраивает он направляется на изготовление. Не удивляйтесь, что уже спустя пару дней картина будет готова к отправке. Подобная скорость возможна за счет того, что изображение на холст наносится не вручную, а с помощью специального принтера. Нужно сказать, что это не просто печать на бумаге. В роли основы задействуется живой холст, а не обычная пленка или бумага. Благодаря чему картина смотрится как живая, а стоимость при этом существенно ниже. В случае необходимости производится и ручная доработка. Художник-дизайнер может стилизовать картину определенным образом, обвести контуры, добавить некоторые детали.
Картина по фотографии, это тот тип подарка, который навсегда остается в памяти. Потому что он в любом украсит стену в доме и будет поднимать настроение каждый день. В том случае, если не можете определиться с сюжетом, то напишите об этом в заявке, специалист обязательно поможет. В действительности вариантов великое множество, но можно подобрать наиболее лучший, ориентируясь на хобби, время года, род деятельности, возраст.