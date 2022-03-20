Сколько калорий в чае?
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Сколько калорий в чае?
Привет, форумчани! Хочу с вами поделиться довольно интересной информацией, а именно сколько калорий в чае на самом деле, нашла отличную статью на данную тему, тут есть подробная информация https://kivahan.ru/skolko-kalorij-v-chae/ , если говорить вкратце, то зависит от вида чая, добавляете вы сахар или нет и тд)
- Rotary
- Читатель
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- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 19 сен 2021, 20:17
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