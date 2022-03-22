подскажите

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подскажите

Новое сообщение Natina » 22 мар 2022, 13:50

Добрый день. Нужна проверенная компания в Тернополе где можно взять машину в кредит быстро и без проблем.


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Re: подскажите

Новое сообщение vicra » 22 мар 2022, 14:15

Вітання. Пораджу вам компанію Хапай, сам брав у них авто в Тернополі на вигідних умовах. Вони допоможуть підібрати вам машину, перший внесок всього 25% від вартості авто.
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vicra
Читатель
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 04 ноя 2021, 22:43
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