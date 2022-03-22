Теплица в саду

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Теплица в саду

Новое сообщение cossotectsuvwyi95 » 22 мар 2022, 18:32

Нам снятся собственные помидоры на обед? Мы думаем о выращивании собственного шпината и салата? Убеждены, что ничто не сможет сравниться со вкусом домашнего лучка? Строительство небольшой теплицы не должно означать огромных затрат! Подробнее про теплицу здесь http://www.tsmy.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=4&TID=879&TITLE_SEO=879-teplitsa-svoimi-rukami&MID=6257&result=new


cossotectsuvwyi95
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