sonnick84 » 30 мар 2022, 11:10

Ориентировочно спустя год, после ритуальных мероприятий можно задуматься о благоустройстве могилы. Этого не нужно делать сразу, так как почве нужно время на усадку. Объем работ напрямую зависит от того варианта по обустройству, который будет подобран. Компания-исполнитель может все выполнить под ключ, к примеру, можно заказать Цоколь на могилу Домодедовское кладбище . В пределах выделенного бюджета специалисты помогут выбрать лучший вариант и воплотить его. Вероятно, самый известный, это мраморная или гранитная плита: красиво и недорого. Ее можно установить вертикально и горизонтально, обязательно посмотрите фотографии, как это выглядит живьем.

Существуют различные размеры данных плит, можно выбрать также фактуру, оттенок, внешний вид. Также на плиту можно перенести любую картинку, к примеру, фото или крест. Монтаж выполняется на фундамент из бетона, который обеспечивает устойчивость, без него плита весной может повалиться. Для того, чтобы упростить за могилой уход, рекомендуется покрыть площадку захоронения тротуарной плиткой или керамогранитом. Из плюсов: доступно по деньгам, аккуратный внешний вид, простой уход. При этом нужно будет найти нормальных мастеров, которые все сделают без серьезных нарушений.

Альтернативный, это галька или простой щебень. Такого рода решение защищает могилу от быстрого зарастания несколько хуже, чем, например, плитка. Тоже дешево, но имеется один минус: трудно убрать с поверхности мусор. Третий вариант, это использование искусственной травы. Она продается в рулонах и после укладки выглядит, словно настоящая. Естественно, можно засеять и живой газон газон, но он требует подстрижки и полива. Также можно разместить цветы: искусственные или живые.

Многие также размещают скамейку, если позволяет место. На скамье близкие люди могут спокойно посидеть и поговорить с покойным. Невысокая оградка, это тоже популярный атрибут, используемый при благоустройстве могил. Своего рода защита от посторонних, излучает определённый уют. Их изготавливают из самых разных материалов, хорошо смотрятся кованые. Как вы могли убедиться, вариантов для обустройства могилы много, и вы легко можете подобрать и претворить в жизнь любой подходящий короткие сроки! Но, как уже говорили в самом начале, спешить с этим не нужно и лучше делать благоустройство, спустя примерно 10-12 месяцев.