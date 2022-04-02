Тормозные колодки
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Тормозные колодки
Всем привет. Подскажите где можно заменить тормозные колодки с гарантией?
- samson
- Читатель
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- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 18 янв 2021, 00:04
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Re: Тормозные колодки
Привет. Лучшие в своё деле это - https://oiler.ua/zamena-kolodok/ . Они мне уже неоднократно делали замену тормозных колодок и всегда на высшем уровне. Делают чётко, а главное с гарантией. Так что смело обращайтесь к ним.
- vinson21
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 28 май 2021, 07:19
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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