Тормозные колодки

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Тормозные колодки

Новое сообщение samson » 02 апр 2022, 19:57

Всем привет. Подскажите где можно заменить тормозные колодки с гарантией?


samson
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Re: Тормозные колодки

Новое сообщение vinson21 » 03 апр 2022, 16:51

Привет. Лучшие в своё деле это - https://oiler.ua/zamena-kolodok/ . Они мне уже неоднократно делали замену тормозных колодок и всегда на высшем уровне. Делают чётко, а главное с гарантией. Так что смело обращайтесь к ним.
vinson21
 
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