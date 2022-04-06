Инженер ПТО
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Инженер ПТО
Инженер ПТО. Что же это все-таки за специальность? Инженер ПТО непременно должен быть в хоть какой производственной либо строительной фирмы. Инженер ПТО – человек отлично ориентирующийся в законодательстве и правовых актах, помимо всего этого, он обязан осознавать все составные части и отличительные черты финансового и технического становления. Подробнее здесь https://forum.ivd.ru/profile/276981-ethelclark/?tab=field_core_pfield_11
- cossotectsuvwyi95
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- Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28
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