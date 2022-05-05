Холодильники

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Холодильники

Новое сообщение Roman54 » 05 май 2022, 22:00

В чём разница между дорогим и дешёвым холодильником? Очень часто сам видел то, что дешёвые холодильники ничем не хуже от дорогих, но всё же наверное какие-то отличия есть.. Что вы заметили для себя?


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Roman54
 
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