Холодильники
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Холодильники
В чём разница между дорогим и дешёвым холодильником? Очень часто сам видел то, что дешёвые холодильники ничем не хуже от дорогих, но всё же наверное какие-то отличия есть.. Что вы заметили для себя?
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Roman54
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 12 май 2021, 14:36
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