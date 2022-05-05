Roman54 » 05 май 2022, 22:00

В чём разница между дорогим и дешёвым холодильником? Очень часто сам видел то, что дешёвые холодильники ничем не хуже от дорогих, но всё же наверное какие-то отличия есть.. Что вы заметили для себя?