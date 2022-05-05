коляска три в одном

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коляска три в одном

Новое сообщение Roman54 » 05 май 2022, 22:02

Хочу купить коляску 3 в одном ( кресло, люлька и сидение для машины). Думаю вот узнать отзывы о таких колясках, удобно ли? Цены на них не маленькие, поэтому долго думаю перед покупкой.


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Roman54
 
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