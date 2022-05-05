коляска три в одном
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • 1 сообщение • Страница 1 из 1
коляска три в одном
Хочу купить коляску 3 в одном ( кресло, люлька и сидение для машины). Думаю вот узнать отзывы о таких колясках, удобно ли? Цены на них не маленькие, поэтому долго думаю перед покупкой.
-
Roman54
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 12 май 2021, 14:36
-
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7