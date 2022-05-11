Вопрос про металлолом в Москве
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Вопрос про металлолом в Москве
Реально ли за нормальную сумму сдать металлолом в Москве? А то много на даче лежит и что с ним делать
- kozlovvalera
- Читатель
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- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 19 мар 2019, 04:11
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Re: Вопрос про металлолом в Москве
У меня тоже лежал как-то, так я его знакомому отдал, он данный металлолом в какую-то фирму сдал, потом спрошу
- Senindmitriy
- Читатель
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- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 19 мар 2019, 04:14
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Re: Вопрос про металлолом в Москве
Вообще вы знаете, сам не так давно сдавал металлолом, так вот искал место, где бы его приняли задорого. Попробуйте вы звякнуть по номеру: +7 (925) 433-35-56 они как раз таки принимают металлолом по хорошей цене. Сам в итоге туда и сдал, так что могу вам советовать.
- Григорий Савченко
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 06 апр 2019, 22:10
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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