Вопрос про металлолом в Москве

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Вопрос про металлолом в Москве

Новое сообщение kozlovvalera » 11 май 2022, 14:03

Реально ли за нормальную сумму сдать металлолом в Москве? А то много на даче лежит и что с ним делать


kozlovvalera
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Re: Вопрос про металлолом в Москве

Новое сообщение Senindmitriy » 11 май 2022, 16:09

У меня тоже лежал как-то, так я его знакомому отдал, он данный металлолом в какую-то фирму сдал, потом спрошу
Senindmitriy
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Re: Вопрос про металлолом в Москве

Новое сообщение Григорий Савченко » 11 май 2022, 22:12

Вообще вы знаете, сам не так давно сдавал металлолом, так вот искал место, где бы его приняли задорого. Попробуйте вы звякнуть по номеру: +7 (925) 433-35-56 они как раз таки принимают металлолом по хорошей цене. Сам в итоге туда и сдал, так что могу вам советовать.
Григорий Савченко
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