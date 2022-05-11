Последствия игровой зависимости

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Последствия игровой зависимости

Новое сообщение Roman54 » 11 май 2022, 15:25

Последствия игровой зависимости могут оказаться не просто тяжелыми, а не приемлемыми. Игровая зависимость, особенности и социальные последствия которой создают хаос, это значительная часть жизни многих пользователей. Но как с ней справиться ?


Аватара пользователя
Roman54
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 12 май 2021, 14:36
Вернуться к началу

Re: Последствия игровой зависимости

Новое сообщение Pikachuuu » 11 май 2022, 16:11

Мой муж долго инрал на 1win az. Был зависем, воровал семейный бюджет..Он избавился от зависимости....начал смотреть как играют другие. в ютубе много видео есть онлайн. или вот блоги ещё, там собраны трансляции. Муж сидит смотрит, представляет что это он, надеюсь больше не сорвётся. Золотое правило — никогда не играйте на деньги, которые нужны вам на питание, на одежду, на содержание семьи. Никогда не берите деньги на игру в долг. Не шутите с Удачей! Она может пошутить в ответ. И пошутить довольно жестоко.
Pikachuuu
Читатель
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 06 май 2022, 22:22
Вернуться к началу

Re: Последствия игровой зависимости

Новое сообщение bojasboss » 11 май 2022, 17:47

Это такая же зависимость как и алкогольная или наркомания, она так же разрушает жизнь. Часто люди теряют всё что у них есть ради игры. МНогие вкладывают кучу денег в это и остаются на нуле
bojasboss
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 07 май 2022, 00:53
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Общие темы

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group