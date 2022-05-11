Последствия игровой зависимости
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Последствия игровой зависимости
Последствия игровой зависимости могут оказаться не просто тяжелыми, а не приемлемыми. Игровая зависимость, особенности и социальные последствия которой создают хаос, это значительная часть жизни многих пользователей. Но как с ней справиться ?
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Roman54
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 12 май 2021, 14:36
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Re: Последствия игровой зависимости
Мой муж долго инрал на 1win az. Был зависем, воровал семейный бюджет..Он избавился от зависимости....начал смотреть как играют другие. в ютубе много видео есть онлайн. или вот блоги ещё, там собраны трансляции. Муж сидит смотрит, представляет что это он, надеюсь больше не сорвётся. Золотое правило — никогда не играйте на деньги, которые нужны вам на питание, на одежду, на содержание семьи. Никогда не берите деньги на игру в долг. Не шутите с Удачей! Она может пошутить в ответ. И пошутить довольно жестоко.
- Pikachuuu
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 06 май 2022, 22:22
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Re: Последствия игровой зависимости
Это такая же зависимость как и алкогольная или наркомания, она так же разрушает жизнь. Часто люди теряют всё что у них есть ради игры. МНогие вкладывают кучу денег в это и остаются на нуле
- bojasboss
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 07 май 2022, 00:53
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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