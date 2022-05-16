Кухня

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Кухня

Новое сообщение Rotary » 16 май 2022, 05:05

Здравствуйте! Думаю по названию понятно о чем речь пойдет) для меня покупка мебели всегда было проблемой, где вы вообще покупаете, на что обращаете внимание? Я просто хочу онлайн заказать кухню на сайте http://kuhni-smart.ru , как все правильно сделать? Или просто оставить заявку и уже большее подробно поговорить с менеджером компании?


Rotary
Читатель
 
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 19 сен 2021, 20:17
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Общие темы

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group