Кухня
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Кухня
Здравствуйте! Думаю по названию понятно о чем речь пойдет) для меня покупка мебели всегда было проблемой, где вы вообще покупаете, на что обращаете внимание? Я просто хочу онлайн заказать кухню на сайте http://kuhni-smart.ru , как все правильно сделать? Или просто оставить заявку и уже большее подробно поговорить с менеджером компании?
- Rotary
- Читатель
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- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 19 сен 2021, 20:17
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