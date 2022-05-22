cossotectsuvwyi95 » 22 май 2022, 13:30

Одно из моих любимых занятий вечером — это посмотреть фильм под тонким пледом и тарелкой свежего попкорна. Попкорн — это лучшая закуска, которую вы легко можете приготовить у себя дома. Идеально подойдет для вечера фильма в хорошей компании. Обжарить попкорн совершенно несложно, если придерживаться основных правил.

Способ приготовить вкусный попкорн для просмотра кино с несколькими вкусами и вариантами. Помните, что попкорн не должен быть скучным! Чтобы создать вкусную закуску, вам нужно всего лишь достать специальные для этого добавки. Если мы хотим маслянистый вкус, мы можем добавить в уже готовый попкорн традиционное масло хорошего качества и соль. Как правильно приготовить сливочный попкорн? Растопите две столовые ложки сливочного масла в кастрюле и вылейте его на попкорн. Всем любителям сладких вкусов обязательно должен понравится попкорн с карамелью.

Многие считают попкорн очень полезной закуской. Правда в том, что натуральные кукурузные зерна довольно полезны. Они в основном состоят из сложных углеводов, не содержат простых сахаров и содержат мало жира или натрия. Попкорн без каких-либо добавок, таких как соль или масло, очень низкокалориен и имеет огромный объем. В одном стакане около 30 калорий. Кроме того, попкорн очень богат клетчаткой, которая поддерживает процессы пищеварения, и даже помогает сбросить лишние килограммы и надолго насыщает. Купить готовый попкорн напрямую от компании производителя с доставкой по всей России можно здесь https://popcornoptom.ru/prices/