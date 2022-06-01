cossotectsuvwyi95 » 01 июн 2022, 09:33

В загородном доме или на дачном участке обязательно должна нужна система биологической очистки сточных вод. В более хорошем положении находятся люди, которые могут подключиться к центральной канализации. При его отсутствии самым частым решением является установка биологической очистки сточных вод, называемой септиком. Он не занимает много места на участке, сравнительно дешев в установке. Автономная канализация – это хорошая инвестиция на долгие годы, поэтому при решении ее установить рекомендуется воспользоваться услугами специалистов.

Современные биологические автономные канализационные станции являются одним из самых современных решений в области сбора бытовых сточных вод, которые образуются в домашнем хозяйстве. Работают такие биологические системы безотказно и совершенно без какого-либо запаха, а самое главное эффективно снижают загрязнение. В результате получается хорошо очищенная вода, которую затем можно сбрасывать, в том числе, в канаву, пруд, землю, реку и т. д. Очищенную воду также можно повторно использовать для орошения или для других технических нужд. Станция глубокой биологической очистки состоит из большой общей емкости, которая разделена на несколько отдельных камер. Обычно их четыре и каждая из них выполняет собственную функцию. Первая камера является приемной камерой. Тут сточные бытовые воды забираются и механически перерабатываются из крупнозернистого. Следующие два отсека – специальная химическая и биологическая очистка сточных вод. На последнем этапе уже почти чистая вода окончательно оседает и перекачивается в бак.

Как обслуживать станцию? Содержание и уход за станцией не вызывает затруднений и производится крайне редко. Система полностью автоматизирована и может работать без постороннего вмешательства. Его техническое обслуживание конкретно заключается в периодической очистке камер от скопившегося ила и замене необходимых для очистки фильтров. Обо всем другом может позаботиться система, гарантируя вам хорошую очистку сточных бытовых вод еще на долгие годы. Приобрести септики биостанции для частного дома и дачи Вы можете напрямую от производителя септиков "ДКС" в Москве. Септики для автономной канализации для дачи посмотреть и заказать можно здесь https://dks-septiki.ru/uslugi/bioseptik-bez-otkachki/ В компании предлагаются комплексные услуги, которые связанны с проектированием, консультацией по выбору септиков, монтажом, анализом состояния грунта, а также гарантийным и послегарантийным обслуживанием. Телефон компании "ДКС": +74955045429