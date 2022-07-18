1С:Бухгалтерия 8 для строительства
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1С:Бухгалтерия 8 для строительства
Отраслевые решения 1С:Бухгалтерия 8 для строительства Cуществует 3 главных задачи, которые решаются комплексной автоматизацией бизнес-процессов компании: стандартизация процессов строительного производства, интеграция финансовых данных, единичная регламентация кадровой информации. Подробнее смотрите тут http://www.tsmy.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=4&TID=1158&TITLE_SEO=1158-1s_bukhgalteriya-8-dlya-stroitelstva&MID=6639&result=new
- cossotectsuvwyi95
- Писатель
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- Сообщения: 87
- Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28
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