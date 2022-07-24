Сколько стоит МРТ головного мозга?

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Сколько стоит МРТ головного мозга?

Новое сообщение Lanin » 24 июл 2022, 13:26

Здравствуйте. Сколько стоит процедура МРТ головного мозга в клиниках? Так же интересует и вопрос насчет того как лучше выбирать клиники для обращения и прохождения этой процедуры?


Lanin
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Зарегистрирован: 01 окт 2020, 10:30
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