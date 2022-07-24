Сколько стоит МРТ головного мозга?
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • 1 сообщение • Страница 1 из 1
Сколько стоит МРТ головного мозга?
Здравствуйте. Сколько стоит процедура МРТ головного мозга в клиниках? Так же интересует и вопрос насчет того как лучше выбирать клиники для обращения и прохождения этой процедуры?
- Lanin
- Читатель
-
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 01 окт 2020, 10:30
-
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10