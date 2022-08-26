Ищу Нижненовгородский новостной сайт
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Ищу Нижненовгородский новостной сайт
Приветствую форумчане. Скажите, кто знает, есть ли сайт с новостями о событиях в Нижнем Новгороде?
- astarovskiy11
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 03 июл 2022, 11:38
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Re: Ищу Нижненовгородский новостной сайт
Очень много о событиях Нижнего Новгорода пишут авторы на этом сайте https://nnnow.ru/proisshestviya/uzhe-12-let-v-nizhnem-novgorode-beznakazanno-ubivayut-zhenshhin-serijnyj-manyak-na-svobode/ Я сам, как человек, который живет здесь, часто читаю материалы от них. Ребята очень грамотно все пишут и по существу, так что точно не какой то бредовый источник информации.
- artem222
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 06 окт 2021, 13:43
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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