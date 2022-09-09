Ищу красивый пример с резюме

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Ищу красивый пример с резюме

Новое сообщение artem222 » 09 сен 2022, 20:14

Всем привет. Я ищу пример красиво оформленного резюме, что бы сделать себе свое. Знаете где можно посмотреть?


artem222
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Re: Ищу красивый пример с резюме

Новое сообщение astarovskiy11 » 09 сен 2022, 21:10

Я знаю один сайт где полно годных примеров резюме, которые могут быть вам полезны. Вот здесь можно найти 14. образец резюме на работу Я в свое время, когда то тоже составлял свое первое резюме, и мне кто то подкинул этот ресурс. По своему опыту с ним скажу, что он вам будет очень полезен.
astarovskiy11
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