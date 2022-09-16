Клинкерная плитка

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Клинкерная плитка

Новое сообщение guti1000 » 16 сен 2022, 11:13

Нещодавно закінчив будівництво будинку, для обробки лаунж зони знадобилася клінкерна плитка https://postach.com.ua/klynkernaia-plyt ... pod-kamen/ знайшов на сайтi postach.com. Найнижчі ціни, високий рівень обслуговування, широкий асортимент. Рекомендую!


guti1000
Читатель
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 21 авг 2022, 13:36
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Общие темы

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Tbot и гости: 7

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group