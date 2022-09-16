Клинкерная плитка
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Клинкерная плитка
Нещодавно закінчив будівництво будинку, для обробки лаунж зони знадобилася клінкерна плитка https://postach.com.ua/klynkernaia-plyt ... pod-kamen/ знайшов на сайтi postach.com. Найнижчі ціни, високий рівень обслуговування, широкий асортимент. Рекомендую!
- guti1000
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- Зарегистрирован: 21 авг 2022, 13:36
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