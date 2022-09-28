Нужна красивая люстра
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Нужна красивая люстра
Привет. Мне нужна красивая люстра. Хочу сделать подарок сестре на новоселье. Подскажите пожалуйста, где заказать.
- Виталик
- Читатель
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- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 06 окт 2021, 19:33
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Re: Нужна красивая люстра
Есть много красивых дизайнов вот в этом профильном магазине https://svetoroom.ru/catalog/lyustry/ Там есть модели начиная от совсем простых, и заканчивая разными крутыми дизайнами. Есть еще и просто осветительное оборудование. Заказывал у них себе люстру пару недель назад.
- astarovskiy11
- Читатель
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- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 03 июл 2022, 11:38
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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