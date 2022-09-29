Пользуетесь водонагревателем вы?

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Пользуетесь водонагревателем вы?

Новое сообщение Remonta » 29 сен 2022, 21:17

Привет! Как ваши дела? Я бы хотела узнать, вы используете водонагреватель или нет? Мне было бы здорово купить что-то наподобие тоже. Заранее спасибо за ответ!


Remonta
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 29 сен 2022, 21:13
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Re: Пользуетесь водонагревателем вы?

Новое сообщение Leyla COM » 29 сен 2022, 23:50

Приветик! Водонагреватель и правда необходимая вещь в быту и я думаю, что у вас все получится купить. Я думаю, что тут вы смогли бы попробовать посмотреть тут схема подключения водонагревателя что-то наподобие! Итак, я думаю, что моя рекомендация очень поможет вам и вы сможете разобраться в том, как настроить водонагреватель!
Leyla COM
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 29 сен 2022, 23:45
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