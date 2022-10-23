Женатый мужчина
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
Женатый мужчина
Моя сестра начала отношения с женатым мужчиной. Переживаю за нее. Ей уже за тридцать, нужно о семье думать и детях, а она твердит ,что любит лишь этого мужчину. Не думаю, что такие отношения приведут к чему-то хорошему. У кого были подобные ситуации? Как долго продолжались такие отношения?
- Трундукин
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 31 окт 2021, 21:22
-
Re: Женатый мужчина
Ну тридцать лет это уже взрослая женщина. Советую просто не лезть в эти отношения. Со временем они должны сами по себе сойти на нет
- Ferjuk
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 16 сен 2021, 11:01
-
Re: Женатый мужчина
Отношения с женатым мужчиной как правило обречены. Мужчины годами кормят женщин обещаниями развестись. Но годы идут, а жену нельзя бросить то по жалости, то из-за детей и т.д. Помнить стоит о бумеранге, когда-то сестра выйдет замуж, она хочет, чтобы ее супруг ей изменял? Дайте ей почитать статью об оношениях с женатым мужчиной https://emma.ru/blog/otnosheniya-s-zhenatym-muzhchinoy/
- Веррит
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 13:31
-
Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15