Трундукин » 23 окт 2022, 18:12

Моя сестра начала отношения с женатым мужчиной. Переживаю за нее. Ей уже за тридцать, нужно о семье думать и детях, а она твердит ,что любит лишь этого мужчину. Не думаю, что такие отношения приведут к чему-то хорошему. У кого были подобные ситуации? Как долго продолжались такие отношения?