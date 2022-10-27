Ищу компанию по мусору в Воскресенске

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Ищу компанию по мусору в Воскресенске

Новое сообщение nikol » 27 окт 2022, 17:12

Привет. Я ищу компанию, которая вывозит мусор из жилых домов в Воскресенске. Можете кого то подсказать?


nikol
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Re: Ищу компанию по мусору в Воскресенске

Новое сообщение astarovskiy11 » 27 окт 2022, 20:29

По вывозу мусора в Воскресенске в основном, работает фирма Эколайн Даже отзывы на них есть эколайн воскресенск отзывы клиентов Мы всем домом очень довольны их работой. У них компетентные и пунктуальные рабочие. Всегда заботятся о своевременном вывозе мусора из контейнеров.
astarovskiy11
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