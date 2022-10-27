Ищу компанию по мусору в Воскресенске
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Ищу компанию по мусору в Воскресенске
Привет. Я ищу компанию, которая вывозит мусор из жилых домов в Воскресенске. Можете кого то подсказать?
- nikol
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 06 окт 2021, 16:08
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Re: Ищу компанию по мусору в Воскресенске
По вывозу мусора в Воскресенске в основном, работает фирма Эколайн Даже отзывы на них есть эколайн воскресенск отзывы клиентов Мы всем домом очень довольны их работой. У них компетентные и пунктуальные рабочие. Всегда заботятся о своевременном вывозе мусора из контейнеров.
- astarovskiy11
- Читатель
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- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 03 июл 2022, 11:38
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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