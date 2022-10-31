RomanSimon » 31 окт 2022, 12:35

Бывает так, что трудно на что-то решиться. Информации недостаточно, интуиция тупит. В общем нужен кто-то, кто придаст уверенности, поможет собрать мысли в кучку и волю в кулак. Особенно нужна такая грамотная онлайн консультация психолога тем, кто является экспатом и недавно переехал в другую страну. psyterra .online Онлайн встреча сильно экономит время и деньги. А психолог, семейный консультант Тамара Кондратенко, работающая в Германии, готова беседовать и помогать решать проблемы в онлайн режиме. Ее стараниями сумела победить в себе сомнения, найти аргументы для того, чтобы принять оптимальное решение и двигаться дальше. «Встречались» с ней по скайпу. Общение получилось очень продуктивным. Кстати, первичную консультацию, где можно задать волнующие вопросы, можно сразу получить также онлайн, связавшись со специалистом на сайте