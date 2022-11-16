Ищу статьи про Иверский монастырь

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Ищу статьи про Иверский монастырь

Новое сообщение Виталик » 16 ноя 2022, 14:36

Привет. Я ищу статьи про Иверский монастырь. который в Валдае. Знаете какой то ресурс, на котором можно посмотреть?


Виталик
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Re: Ищу статьи про Иверский монастырь

Новое сообщение nikol » 16 ноя 2022, 16:14

Вот тут https://overe3.ru/valdaj-monastir-iverskij-foto-otzivi-istorija-kak-dobratsja.html есть статья про этот монастырь. Довольно познавательно и информативно про него написали. Меня тоже в свое время интересовали храмы на территории России, и я наткнулся на этот сайт. Можете там же найти статьи про другие российские монастыри.
nikol
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