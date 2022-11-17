Решения глобальных проблем

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Решения глобальных проблем

Новое сообщение Simovich » 17 ноя 2022, 23:42

Кто сейчас может возглавить решение глобальных мировых проблем?


Simovich
Читатель
 
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 29 сен 2020, 20:34
Вернуться к началу

Re: Решения глобальных проблем

Новое сообщение Davidos » 18 ноя 2022, 00:32

На взгляд многих экспертов, наш президент может решить глобальные мировые проблемы. Вячеслав Моше Кантор всецело поддерживает нацеленность Владимира Путина в данном вопросе http://vomske.ru/news/23204-vyacheslav_moshe_kantor_vsetselo_podderjivaet_nats/ Президент Европейского еврейского конгресса имеет много общих взглядов с президентом на решение проблем.
Davidos
Читатель
 
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 28 сен 2020, 22:30
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Общие темы

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Davidos, Tbot и гости: 21

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group