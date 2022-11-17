Решения глобальных проблем
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Решения глобальных проблем
Кто сейчас может возглавить решение глобальных мировых проблем?
- Simovich
- Читатель
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- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 29 сен 2020, 20:34
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Re: Решения глобальных проблем
На взгляд многих экспертов, наш президент может решить глобальные мировые проблемы. Вячеслав Моше Кантор всецело поддерживает нацеленность Владимира Путина в данном вопросе http://vomske.ru/news/23204-vyacheslav_moshe_kantor_vsetselo_podderjivaet_nats/ Президент Европейского еврейского конгресса имеет много общих взглядов с президентом на решение проблем.
- Davidos
- Читатель
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- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 28 сен 2020, 22:30
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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