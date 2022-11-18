Сырая резина для шиномонтажа

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Сырая резина для шиномонтажа

Новое сообщение Трундукин » 18 ноя 2022, 10:52

Где закупаете расходные материалы для шиномотажа? А именно сырую резину для шиномонтажа. Товары интересуют для покупки бренда Rossvik


Трундукин
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 31 окт 2021, 21:22
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Re: Сырая резина для шиномонтажа

Новое сообщение Ferjuk » 18 ноя 2022, 11:02

Мы берем в местном магазине сырую резина для шиномонтажа. Онлайн брать не рискуем, мало ли какого качества придет товар
Ferjuk
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Re: Сырая резина для шиномонтажа

Новое сообщение Ferjuk » 18 ноя 2022, 11:20

Посмотреть такую сырую резину можно в разделе расходных материалов для шиномонтажа на сайте этой компании https://msk.technorosst.com/raskhodnye-materialy-dlya-shinomontazha/syraya-rezina/ Это проверенный дилер многих известных брендов, на рынке с 2005 года
Ferjuk
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Сообщения: 6
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