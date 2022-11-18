Сырая резина для шиномонтажа
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Сырая резина для шиномонтажа
Где закупаете расходные материалы для шиномотажа? А именно сырую резину для шиномонтажа. Товары интересуют для покупки бренда Rossvik
- Трундукин
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 31 окт 2021, 21:22
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Re: Сырая резина для шиномонтажа
Мы берем в местном магазине сырую резина для шиномонтажа. Онлайн брать не рискуем, мало ли какого качества придет товар
- Ferjuk
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 16 сен 2021, 11:01
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Re: Сырая резина для шиномонтажа
Посмотреть такую сырую резину можно в разделе расходных материалов для шиномонтажа на сайте этой компании https://msk.technorosst.com/raskhodnye-materialy-dlya-shinomontazha/syraya-rezina/ Это проверенный дилер многих известных брендов, на рынке с 2005 года
- Ferjuk
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 16 сен 2021, 11:01
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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