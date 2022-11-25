Посоветуйте строителей бань

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Посоветуйте строителей бань

Новое сообщение Виталик » 25 ноя 2022, 08:24

Здравствуйте товарищи. Посоветуйте мне пожалуйста фирму, которая строит бани на участках. Спасибо.


Виталик
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Re: Посоветуйте строителей бань

Новое сообщение astarovskiy11 » 25 ноя 2022, 12:42

Хорошо строят бани СК ДОМ. Это профильная фирма, которая занимается строительством помещение из бруса. В том числе у них можно купить баню из бруса Брал у них строительство бани по проекту несколько месяцев назад. Свяжитесь с ними и они проконсультируют Вас по всем вопросам.
astarovskiy11
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