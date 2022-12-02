IvanovIvan » 02 дек 2022, 19:56

Василий писал(а): У меня у самой дочка, могу подсказать, от какой игрушки она бы не отказалась точно, от кукольного домика, огромного, двух, а то и трехэтажного. Так что имейте ввиду, надеюсь сумел вам помочь.

Если сами не можете выбрать, заходите в интернет-магазин ЖЖУК, там в разделе игровые наборы https://zhuk.ua/ru/igrovi-nabori/ большой ассортимент крутых игрушек по доступным ценам.

Мы с моими детками часто туда заходим перед праздниками и уже вместе выбираем игрушки, которые нравятся им, и подходят по цене родителям.

К примеру в этот раз нам приглянулся набор для творчества Bambi заказали, вот ждем, сегодня должен прийти, будем рисовать с удовольствием.