Подарок девочке на день рождение!

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Подарок девочке на день рождение!

Новое сообщение Василий » 02 дек 2022, 19:53

Друзья, я впервые иду на именины к девочке, которой исполняется 6 лет, подскажите, какой подарок ей выбрать? Может вместе с идеями, подскажите магазины, в которых можно купить такие товары. Буду вам благодарен.


Василий
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Re: Подарок девочке на день рождение!

Новое сообщение IvanovIvan » 02 дек 2022, 19:54

Я все игрушки для своих девочек покупать буду по интернету, там огромный выбор и к тому же цены приятные, перед каждым праздником туда захожу и выбираем вместе, что бы нам хотелось.
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IvanovIvan
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Re: Подарок девочке на день рождение!

Новое сообщение Василий » 02 дек 2022, 19:54

У меня у самой дочка, могу подсказать, от какой игрушки она бы не отказалась точно, от кукольного домика, огромного, двух, а то и трехэтажного. Так что имейте ввиду, надеюсь сумел вам помочь.
Василий
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Сообщения: 9
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Re: Подарок девочке на день рождение!

Новое сообщение IvanovIvan » 02 дек 2022, 19:56

Василий писал(а):У меня у самой дочка, могу подсказать, от какой игрушки она бы не отказалась точно, от кукольного домика, огромного, двух, а то и трехэтажного. Так что имейте ввиду, надеюсь сумел вам помочь.

Если сами не можете выбрать, заходите в интернет-магазин ЖЖУК, там в разделе игровые наборы https://zhuk.ua/ru/igrovi-nabori/ большой ассортимент крутых игрушек по доступным ценам.

Мы с моими детками часто туда заходим перед праздниками и уже вместе выбираем игрушки, которые нравятся им, и подходят по цене родителям.

К примеру в этот раз нам приглянулся набор для творчества Bambi заказали, вот ждем, сегодня должен прийти, будем рисовать с удовольствием.

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IvanovIvan
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Сообщения: 85
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