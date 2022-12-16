Новый год хочу встретить обновленной, с чистым телом и красивым лицом, мне нужно удалить пару тату, которые я сделала по глупости в молодости и сделать контурную пластику губ, знаю все это можно сдела

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Новый год хочу встретить обновленной, с чистым телом и красивым лицом, мне нужно удалить пару тату, которые я сделала по глупости в молодости и сделать контурную пластику губ, знаю все это можно сдела

Новое сообщение Карабас » 16 дек 2022, 13:36

Новый год хочу встретить обновленной, с чистым телом и красивым лицом, мне нужно удалить пару тату, которые я сделала по глупости в молодости и сделать контурную пластику губ, знаю все это можно сделать лазером, куда посоветуете сходить?


Карабас
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