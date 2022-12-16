Новый год хочу встретить обновленной, с чистым телом и красивым лицом, мне нужно удалить пару тату, которые я сделала по глупости в молодости и сделать контурную пластику губ, знаю все это можно сдела
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Новый год хочу встретить обновленной, с чистым телом и красивым лицом, мне нужно удалить пару тату, которые я сделала по глупости в молодости и сделать контурную пластику губ, знаю все это можно сдела
Новый год хочу встретить обновленной, с чистым телом и красивым лицом, мне нужно удалить пару тату, которые я сделала по глупости в молодости и сделать контурную пластику губ, знаю все это можно сделать лазером, куда посоветуете сходить?
- Карабас
- Писатель
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- Сообщения: 59
- Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
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