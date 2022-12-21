Нужен качественный резиновый клей
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Нужен качественный резиновый клей
Привет, мне нужен качественный резиновый клей от производителя, подскажите где купить оптом?
- IntoSpace
- Читатель
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- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Re: Нужен качественный резиновый клей
Знаю есть компания в Барнауле по производству резинового клея, там отличный клей, по качеству говорят супер, описание компании можете посмотреть на данном сайте, мы тоже планируем у них закупаться, просто нужно бы договориться о цене для начала.
- max777
- Писатель
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- Сообщения: 58
- Зарегистрирован: 11 авг 2022, 09:29
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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