Гумотехнічні вироби
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Гумотехнічні вироби
Гумотехнічні вироби це широкий спектр продукції із синтетичних та натуральних матеріалів. До натуральних матеріалів відноситься латекс та природний каучук, до синтетичних – поліамід, полівінілхлорид, штучно створені латекс та каучук. Докладніше за посиланням: https://ukrstarline.ua/ua/gumotehnichni-virobi
- vlasovo768
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- Зарегистрирован: 19 дек 2022, 18:03
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