Гумотехнічні вироби

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Гумотехнічні вироби

Новое сообщение vlasovo768 » 22 дек 2022, 12:04

Гумотехнічні вироби це широкий спектр продукції із синтетичних та натуральних матеріалів. До натуральних матеріалів відноситься латекс та природний каучук, до синтетичних – поліамід, полівінілхлорид, штучно створені латекс та каучук. Докладніше за посиланням: https://ukrstarline.ua/ua/gumotehnichni-virobi


vlasovo768
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