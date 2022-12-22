Нержавеющий прокат
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Нержавеющий прокат
Нержавеющая сталь относится к одной из самых популярных категорий среди продукции современной металлургической промышленности. Во многом это связано с уникальными свойствами и эксплуатационными характеристиками металла и изделий на его основе, что определяет широчайшую область его применения. Подробнее по ссылке: https://ukrstarline.ua/ru/nerzhaveyushc ... alloprokat
- vlasovo768
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- Зарегистрирован: 19 дек 2022, 18:03
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