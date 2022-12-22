Спектр применения РТИ

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Спектр применения РТИ

Новое сообщение vlasovo768 » 22 дек 2022, 13:08

Спектр применения РТИ (резинотехнические изделия) довольно широк благодаря разнообразию форм, размеров и структуры. Резина представляет собой материал, который получают путем вулканизации каучука с добавлением наполнителей, пластификаторов, специальные антиоксидантов. Такая обработка позволяет сделать резину эластичной, а изделия из нее смогут восстанавливать свою форму после воздействия незначительных нагрузок. Сопротивление к деформации сохраняется в широком температурном диапазоне. Приобрести продукцию можно на сайте: https://ukrstarline.ua/ru/rezinotehnicheskie-izdeliya


vlasovo768
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