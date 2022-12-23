Покупка межкомнатных дверей
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Покупка межкомнатных дверей
Решили при ремонте в квартире сменить межкомнатные двери. У какой компании можно посмотреть варианты из массива ольхи? Одна дверь нужна для кухни со стеклянными вставками
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Трундукин
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 31 окт 2021, 21:22
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Re: Покупка межкомнатных дверей
Я онлайн двери заказывать не советую. Мы заказали двери в одном цвете, а по факту приехали совсем другого оттенку. Компания отказывается возвращать залог
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Ferjuk
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 16 сен 2021, 11:01
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Re: Покупка межкомнатных дверей
Самые выгодные цены на двери из массива дерева нашли в интернет-магазине «Белорусские двери» dveribelorusskie.ru Модели они предлагают сплошным полотном и с разными вставками. Посмотрите модели в каталоге и думаю без покупки вы не уйдете
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Nukas
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 19 дек 2022, 10:45
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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