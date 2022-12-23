Покупка межкомнатных дверей

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Покупка межкомнатных дверей

Новое сообщение Трундукин » 23 дек 2022, 05:05

Решили при ремонте в квартире сменить межкомнатные двери. У какой компании можно посмотреть варианты из массива ольхи? Одна дверь нужна для кухни со стеклянными вставками


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Re: Покупка межкомнатных дверей

Новое сообщение Ferjuk » 23 дек 2022, 05:15

Я онлайн двери заказывать не советую. Мы заказали двери в одном цвете, а по факту приехали совсем другого оттенку. Компания отказывается возвращать залог
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Re: Покупка межкомнатных дверей

Новое сообщение Nukas » 23 дек 2022, 05:19

Самые выгодные цены на двери из массива дерева нашли в интернет-магазине «Белорусские двери» dveribelorusskie.ru Модели они предлагают сплошным полотном и с разными вставками. Посмотрите модели в каталоге и думаю без покупки вы не уйдете
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