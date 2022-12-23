Вироби з каучуку
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Вироби з каучуку
Гумотехнічні вироби (ГТВ) - це величезний перелік різноманітних виробів, які виготовляються з каучуку з внесенням різних добавок для формування кінцевого виробу з індивідуальними властивостями, в залежності від сфери його застосування. Більше інформації на сайті: https://ukrstarline.ua/ua/gumotehnichni-virobi
- vlasovo768
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- Зарегистрирован: 19 дек 2022, 18:03
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