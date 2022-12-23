Нержавіюча сталь

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Нержавіюча сталь

Новое сообщение vlasovo768 » 23 дек 2022, 16:35

Нержавіюча сталь - це один з найпопулярніших і затребуваних видів металопрокату, що володіє широкою сферою застосування, починаючи від побутового сектора і закінчуючи промисловим обладнанням, машинобудуванням, харчовою та хімічною промисловістю. Докладніше на сайті: https://ukrstarline.ua/ua/nerzhaviyuchiy-metaloprokat


vlasovo768
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