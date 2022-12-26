Аренда поломоечной машины
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Аренда поломоечной машины
Хотим приобрести поломоечную машину. Но перед покупкой хотелось бы попробовать ее в работе. Поэтому ищем компанию, которая предлагает технику такую в аренду. Куда стоит обратиться?
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Трундукин
- Читатель
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- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 31 окт 2021, 21:22
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Re: Аренда поломоечной машины
У компании Керхер есть услуга аренды техники. Но не каждая компания сможет позволить себе долгосрочную аренду такой техники
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Nukas
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 19 дек 2022, 10:45
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Re: Аренда поломоечной машины
Советую взять в аренду поломоечная машина Tennant T300 tennantco.ru/katalog-cats/forma/arenda-polomoechnye-mashiny-spb/ По выбору конкретной модели вы можете получить совет специалистов, сроки доставки у них короткие
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Веррит
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 13:31
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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