Уборочное оборудование

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Уборочное оборудование

Новое сообщение Веррит » 27 дек 2022, 10:49

Для уборки качественной в торговом центре нужно приобрести уборочное оборудование. Оно позволит делать уборку действительно безупречной и сократит время персонала. Возможно, даже сократим штат. У какой компании его присмотреть?


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Re: Уборочное оборудование

Новое сообщение Nukas » 27 дек 2022, 10:56

У нас профессиональное оборудование для клининга бренда Cleanfix. Брали его напрямую у дилеров
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Re: Уборочное оборудование

Новое сообщение Трундукин » 27 дек 2022, 11:05

Посмотрите модели и почитайте характеристики уборочной техники IPC https://t-co.ru/catalog/ipc/ Представлены много вариантов техники для помещений любой площади. Доставка осуществляется максимально оперативно. Цены дилерские
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