Уборочное оборудование
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Уборочное оборудование
Для уборки качественной в торговом центре нужно приобрести уборочное оборудование. Оно позволит делать уборку действительно безупречной и сократит время персонала. Возможно, даже сократим штат. У какой компании его присмотреть?
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Веррит
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 13:31
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Re: Уборочное оборудование
У нас профессиональное оборудование для клининга бренда Cleanfix. Брали его напрямую у дилеров
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Nukas
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 19 дек 2022, 10:45
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Re: Уборочное оборудование
Посмотрите модели и почитайте характеристики уборочной техники IPC https://t-co.ru/catalog/ipc/ Представлены много вариантов техники для помещений любой площади. Доставка осуществляется максимально оперативно. Цены дилерские
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Трундукин
- Читатель
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- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 31 окт 2021, 21:22
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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