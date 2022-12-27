Выбор поломоечной машины

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Выбор поломоечной машины

Новое сообщение Трундукин » 27 дек 2022, 11:53

Для более качественной уборки в ТЦ уборщицы просят приобрести хотя бы одну поломоечную машину. Как думаете стоит ли ее покупать? Дороговато они стоят


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Re: Выбор поломоечной машины

Новое сообщение Ferjuk » 27 дек 2022, 11:55

Вы можете оценить удобство такой техники, взяв ее в аренду. Но брать стоит качественные модели. К примеру, бренда Керхер
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Re: Выбор поломоечной машины

Новое сообщение Веррит » 27 дек 2022, 11:58

Вы можете выбрать модель поломойки на сайте официального представителя Европейского завода «IPC». У них есть модели разной функциональности и мощности. Все они продаются с наличием гарантии. Срок службы турбины более 3 лет
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