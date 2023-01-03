Проверенный букмекер
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Проверенный букмекер
Чтобы зарабатывать на ставках нужно заниматься изучением статистики, просмотром матчей, отслеживанием новостей и тд. При выборе букмекерской конторы основной упор многие делают на коэффициенты и размер маржи. Лучше выбрать легальную бк, такую где дают фрибеты https://vprognoze.by/bookmakers/ . Найдите оптимальные для вас стратегии ставок на спорт и придерживайтесь их.
- Кака
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 10 дек 2020, 14:05
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