Какой потолок лучше — натяжной или из гипсокартона
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Какой потолок лучше — натяжной или из гипсокартона
Какой потолок лучше на ваш взгляд натяжной или гипсокартон? Какие есть плюсы и минусы у каждого варианта? Никак не могу определиться, что лучше для кухни
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Nukas
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 19 дек 2022, 10:45
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Re: Какой потолок лучше — натяжной или из гипсокартона
Мы остановились на гипсокартонном потолке, потому что выполнить работы самостоятельно реально. Он устойчив к механическим повреждениям. При повреждении поверхность можно восстановить своими силами.
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Ferjuk
- Читатель
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- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 16 сен 2021, 11:01
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Re: Какой потолок лучше — натяжной или из гипсокартона
Если натяжной потолок будут устанавливать профессионалы, то служить он будет долгий срок. Смотрится он эстетично. Есть возможность делать разные оттенки и фактуры. Мы сотрудничали со специалистами компании "Потолки Будущего" https://xn----btbgdfonh0aaib4bub0h.xn--p1ai/ Специалисты компании проходят повышение квалификации каждый полгода. Гарантия на проведение работ
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Веррит
- Читатель
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- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 13:31
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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