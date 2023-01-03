Какой потолок лучше — натяжной или из гипсокартона

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Какой потолок лучше — натяжной или из гипсокартона

Новое сообщение Nukas » 03 янв 2023, 10:55

Какой потолок лучше на ваш взгляд натяжной или гипсокартон? Какие есть плюсы и минусы у каждого варианта? Никак не могу определиться, что лучше для кухни


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Re: Какой потолок лучше — натяжной или из гипсокартона

Новое сообщение Ferjuk » 03 янв 2023, 11:03

Мы остановились на гипсокартонном потолке, потому что выполнить работы самостоятельно реально. Он устойчив к механическим повреждениям. При повреждении поверхность можно восстановить своими силами.
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Re: Какой потолок лучше — натяжной или из гипсокартона

Новое сообщение Веррит » 03 янв 2023, 11:07

Если натяжной потолок будут устанавливать профессионалы, то служить он будет долгий срок. Смотрится он эстетично. Есть возможность делать разные оттенки и фактуры. Мы сотрудничали со специалистами компании "Потолки Будущего" https://xn----btbgdfonh0aaib4bub0h.xn--p1ai/ Специалисты компании проходят повышение квалификации каждый полгода. Гарантия на проведение работ
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