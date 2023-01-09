Как делать ставки в букмекерской конторе?

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Как делать ставки в букмекерской конторе?

Новое сообщение Legestrat » 09 янв 2023, 21:36

Хочу делать ставки на спорт и делать это с нескольких аккаунтов. Что мне для этого научиться? У кого такой опыт есть? И у какого букмекера вы так делали?


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Re: Как делать ставки в букмекерской конторе?

Новое сообщение Alsenor » 09 янв 2023, 21:43

Такое прокатит только у букмекеров онлайн и только у тех, где не спрашивают паспортные данные. Но такое мало кто спрашивает. Но все равно вас смогут вычислить.
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Re: Как делать ставки в букмекерской конторе?

Новое сообщение Fredrix » 09 янв 2023, 21:50

Чтобы делать ставки с разных аккаунтов надо иметь несколько устройств. И разные интернет соединения. Вот у меня их два. Так что вполне могу это провернуть.
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Re: Как делать ставки в букмекерской конторе?

Новое сообщение Харкниван » 09 янв 2023, 21:56

Два интернета подключать очень дорогое удовольствие. Если есть такая возможность, то хорошо. Но есть более дешевый вариант, а именно купить приватный прокси. Такие IP адреса практически не палятся системами безопасности, в том числе и букмекерскими конторами. Купить такие качественные прокси вы можете здесь https://targetproxy.com/
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