Как делать ставки в букмекерской конторе?
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Как делать ставки в букмекерской конторе?
Хочу делать ставки на спорт и делать это с нескольких аккаунтов. Что мне для этого научиться? У кого такой опыт есть? И у какого букмекера вы так делали?
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Legestrat
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 20 мар 2022, 22:42
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Re: Как делать ставки в букмекерской конторе?
Такое прокатит только у букмекеров онлайн и только у тех, где не спрашивают паспортные данные. Но такое мало кто спрашивает. Но все равно вас смогут вычислить.
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Alsenor
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 22 авг 2022, 18:56
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Re: Как делать ставки в букмекерской конторе?
Чтобы делать ставки с разных аккаунтов надо иметь несколько устройств. И разные интернет соединения. Вот у меня их два. Так что вполне могу это провернуть.
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Fredrix
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 19 мар 2022, 11:29
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Re: Как делать ставки в букмекерской конторе?
Два интернета подключать очень дорогое удовольствие. Если есть такая возможность, то хорошо. Но есть более дешевый вариант, а именно купить приватный прокси. Такие IP адреса практически не палятся системами безопасности, в том числе и букмекерскими конторами. Купить такие качественные прокси вы можете здесь https://targetproxy.com/
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Харкниван
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 03 июл 2022, 21:46
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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