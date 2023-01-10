Спортивное табло
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Спортивное табло
Стоит ли покупать светодиодное табло для спортивного зала? Клиенты уже несколько раз спрашивали за них. На них выводят только результаты матчей или можно еще какую информацию ввести?
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Веррит
- Читатель
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- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 13:31
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Re: Спортивное табло
Не только текст можно на таких экранах выводить, но и разные динамические изображения. Рекламную информацию стоит тоже показывать клиентам. На этом можно неплохо зарабатывать
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Ferjuk
- Читатель
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- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 16 сен 2021, 11:01
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Re: Спортивное табло
Я думаю вам может подойти универсальный вариант светодиодного табло. Они бывают вразных размерах. Цвета светодиодов вы тоже выбираете самостоятельно. Не советую останавливаться на красных светодиодах. Да, они привлекательнее по цене, но при дневном свете изображение на экране получается тусклым. Заказать такой экран вы можете без проблем на сайте https://ledtehnology.ru/production/sportivnoe-tablo/
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Трундукин
- Читатель
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- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 31 окт 2021, 21:22
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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