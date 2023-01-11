Нужен токарный станок

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Нужен токарный станок

Новое сообщение samoeglavnoe** » 11 янв 2023, 09:20

Срочно нужен токарный станок, посоветуйте поставщика или где мне прочитать информацию о покупке?


samoeglavnoe**
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Сообщения: 7
Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Нужен токарный станок

Новое сообщение IntoSpace » 11 янв 2023, 09:55

Рекомендую заглянуть сюда https://tlt.volga.news/645916/article/s ... vanii.html это статья с информацией и рекомендациями по выбору токарных станков и металлообрабатывающего оборудования, так же дают рекомендацию на поставщика станков по металлообработке, там есть ссылка на сайт продавца обратите внимание.
IntoSpace
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