Нужен токарный станок
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Нужен токарный станок
Срочно нужен токарный станок, посоветуйте поставщика или где мне прочитать информацию о покупке?
- samoeglavnoe**
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Нужен токарный станок
Рекомендую заглянуть сюда https://tlt.volga.news/645916/article/s ... vanii.html это статья с информацией и рекомендациями по выбору токарных станков и металлообрабатывающего оборудования, так же дают рекомендацию на поставщика станков по металлообработке, там есть ссылка на сайт продавца обратите внимание.
- IntoSpace
- Читатель
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- Сообщения: 38
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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