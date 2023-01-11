Сколько стоит строительство колодца?

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Сколько стоит строительство колодца?

Новое сообщение samoeglavnoe** » 11 янв 2023, 20:50

Форумчане подскажите сколько стоит строительство колодца на даче? вот решили что будем делать колодецй


samoeglavnoe**
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Re: Сколько стоит строительство колодца?

Новое сообщение IntoSpace » 11 янв 2023, 21:13

Есть эта компания которая занимается стройкой колодцев, можете посмотреть подробности на сайте, тут есть бригада по копке, моя соседка по загородному дому заказала не так давно здесь копку колодца, делают на совесть, вода там вкусная на самом деле.
IntoSpace
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