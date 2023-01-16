Доставка піци

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Доставка піци

Новое сообщение Violla » 16 янв 2023, 14:41

Ділюсь чудовим закладом ProntoPizza тут замовляла смачну піцу з швидкою доставкою додому. Також багато чудових акцій та пропозицій, дуже вигідно економно замовляти.


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Violla
Писатель
 
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 10 апр 2019, 14:50
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Re: Доставка піци

Новое сообщение max113 » 23 янв 2023, 13:11

Мы сами пиццу готовим так вкуснее.
max113
Читатель
 
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 18 май 2021, 00:53
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