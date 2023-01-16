Доставка піци
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Доставка піци
Ділюсь чудовим закладом ProntoPizza тут замовляла смачну піцу з швидкою доставкою додому. Також багато чудових акцій та пропозицій, дуже вигідно економно замовляти.
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Violla
- Писатель
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- Сообщения: 51
- Зарегистрирован: 10 апр 2019, 14:50
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Re: Доставка піци
Мы сами пиццу готовим так вкуснее.
- max113
- Читатель
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- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 18 май 2021, 00:53
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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