MongoosePro ISO/CAN 2

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MongoosePro ISO/CAN 2

Новое сообщение Трундукин » 16 янв 2023, 17:57

На сайте какой компании можно заказать мультифункциональный адаптер MongoosePro ISO/CAN 2. Боюсь попасть на подделку. Кто знает, где брать безопасно?


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Re: MongoosePro ISO/CAN 2

Новое сообщение Ferjuk » 16 янв 2023, 19:29

Приобретали такой адаптер у компании Drew Technologies. Цену актуальную на данный момент не подскажу, она постоянно меняется
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Re: MongoosePro ISO/CAN 2

Новое сообщение Веррит » 16 янв 2023, 20:01

Точно нет подделок на сайте компании ECUTools ecutools.ru Они торгуют лицензионным оборудованием из США, России, Европы. Занимаются этим уже много лет, поэтому клиенты им доверяют. За счет прямого сотрудничества с брендами известными, цены ниже чем везде
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