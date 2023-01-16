MongoosePro ISO/CAN 2
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
MongoosePro ISO/CAN 2
На сайте какой компании можно заказать мультифункциональный адаптер MongoosePro ISO/CAN 2. Боюсь попасть на подделку. Кто знает, где брать безопасно?
-
Трундукин
- Читатель
-
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 31 окт 2021, 21:22
-
Re: MongoosePro ISO/CAN 2
Приобретали такой адаптер у компании Drew Technologies. Цену актуальную на данный момент не подскажу, она постоянно меняется
-
Ferjuk
- Читатель
-
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 16 сен 2021, 11:01
-
Re: MongoosePro ISO/CAN 2
Точно нет подделок на сайте компании ECUTools ecutools.ru Они торгуют лицензионным оборудованием из США, России, Европы. Занимаются этим уже много лет, поэтому клиенты им доверяют. За счет прямого сотрудничества с брендами известными, цены ниже чем везде
-
Веррит
- Читатель
-
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 13:31
-
Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7