Подскажите где можно прочитать о Моше Канторе?

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Подскажите где можно прочитать о Моше Канторе?

Новое сообщение samoeglavnoe** » 21 янв 2023, 20:47

Доброго времени суток всем, подскажите где можно прочитать новости о Моше Канторе?


samoeglavnoe**
Читатель
 
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
Вернуться к началу

Re: Подскажите где можно прочитать о Моше Канторе?

Новое сообщение IntoSpace » 21 янв 2023, 21:24

Рекомендую прочитать здесь https://obzor.city/texty/information/vj ... ich-kantor тут есть информация о данном политике, о его деятельности, очень люблю в последнее время наблюдать за политикой, а здесь пишут много полезного, в общем кто интересует новостями тому сюда.
IntoSpace
Читатель
 
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Общие темы

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group