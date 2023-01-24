Турецкий сериал смотреть
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Турецкий сериал смотреть
Ребятки, у меня к Вам вопрос: какие турецкие сериалы Вы можете посоветовать? Я наверное начну: сериал Приговор, смотреть на русском https://turkru.org/13-prigovor102.html вот тут его можно. Действительно очень интересный, захватывающий сюжет. А что Вы мне посоветовать можете?
- Рибон
- Фанат
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- Сообщения: 110
- Зарегистрирован: 10 янв 2021, 14:30
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